Вот есть политическая система и есть общественный требование на изменение этой системы, а еще есть номинальные «новые» политические фигуры – С. Вакарчук, В. Зеленский и Д. Гнап.

Как отличить номинальную политическую фигуру от реальной? Политическая система Украины – это система имитаций, где имитируется все от демократических процедур до независимости судебной власти. Реальной же властью обладает та группа людей или фигура, у которой есть нужное влияние, чтобы заставить действовать остальных в своих интересах. Такого влияния ни у кого из нашей троицы нет, зато у них есть слава и статус внесистемного политика.

Зачем это нужно? У номинальных фигур много задач от чисто утилитарных до системных. Например, отщипнуть избирателей у соперника и провести нужных людей в Раду после проигранных с хорошим результатом президентских выборов. Или таких как, имитация выполнения запроса общества на обновление системы и ее открытости, а также скрытие реально руководящих лиц.

Почему это плохо? В любом случае это приведет к ослаблению позиций политической элиты против экономической. В случае победы номинальной фигуры на президентских выборах – из запутанной системы украинской власти исчезнет сильная фигура президента. Слабый президент в любом случае нарушит баланс существующих сил и механизм принятия государственных решений, позволив своему спонсору действительно руководить государством. К счастью, это маловероятный сценарий.

В случае победы на выборах в раду и создании парламентской фракции – появится еще одна партия, не обладающая самостоятельным влиянием, которая будет лишь составной частью влияния ее хозяина.

Успех номинальных политических фигур – это успех политтехнологии, направленной на сохранение существующего порядка. Того, где клановая система, коррупция и неэффективный менеджмент.

Почему это хорошо? Старый политический дискурс порядком поистрепался и смелый образ борца с олигархами, тарифами и бедностью, не дает нужного рейтинга. А «новые» лица используют западные методы построения политического имиджа, которые еще не успели приесться нашему избирателю.

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Святослав Вакарчук пишет ханжеские тексты о страхе системы перед людьми и необходимости ее сломать. При написании на заднем фоне, наверное, играл Pink Floyd и вообще Юлию Владимировну еще никто так не перепевал.

Дмитрий Гнап у нас атеист – явление для украинской политики уникальное, которое очень просто раскрутить, подавая как принципиальную позицию и опираясь на желание общества выказать цивилизованность, особенно там, где это ничего не стоит.

Владимир Зеленский – высмеивает и критикует на грани приличия, соединяя это с пафосными и сентиментальными патриотическими признаниями, что очень близко его телевизионной аудитории.

Все эти симулякры могут ввести в публичную сферу ряд важных проблем от толерантности до понимания патриотизма, а результатами их попадания в телевизор смогут воспользоваться куда более компетентные политики.

Что нужно? Номинальные фигуры хороши, когда за ними стоит партия с идеологией, ценностями и профессиональной командой. Тогда они только лишь выполняют функции публичного представителя партии. Да и то в условиях военного конфликта и социально-экономического кризиса властные структуры скорее тяготеют к упрощению, чем к созданию дополнительных противовесов власти и разделению функций. Потому вариант внесистемного лидера-политика жизнеспособен только при наличии сильной партии, его поддерживающей, и его сильных позиций в партии, а не номинальной роли публичного лидера.

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