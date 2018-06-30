В районах области работают мобильно-оперативные группы территориальных подразделений ДСНС

"Всего подтоплено 202 жилых здания, восемь подвальных помещений ж / б, 20 придомовых территории ж / б, одно насосное помещение предприятия НГДУ" Долина нефтегаз ", одно здание трансформаторной подстанции Ивано-Франковского РЭС, 40 приусадебных участков, 35 га сельскохозяйственных угодий, повреждено 14 км. дорог местного значения, повреждены три моста, соединяющие сельские местные дороги с частными приусадебными участками ", - сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

По состоянию на 6:00 субботы, 30 июня, зафиксировали подтопления в городе Калуш, поселках Богородчаны и Рожнятов, Городенкивскому, Долинском, Снятинском районах, на территории Болеховского МГ и в Киеве.

Для викачивания воды привлекли 13 единиц техники и 58 человек личного состава подразделений Управления ДСНС в области.