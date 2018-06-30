"Объяснить причины содеянного не может". В Киеве мужчина пробежался по крыше патрульного автомобиля. Видео
30.06.2018 11:19
На Крещатике в Киеве 22-летний мужчина пробежался по патрульному
автомобилю, разбив лобовое стекло и повредив крышу, сообщают
"Вартові Еспресо". Один из полицейских погнался за нарушителем и
догнал его возле Бессарабского рынка. Однако тот вырвался и снова
убежал. Задержать нарушителя помогли прохожие. Двое
правоохранителей усадили его в патрульную машину. Как отмечает
dtp.kiev.ua в Facebook, хулигана доставили в райотдел. "Объяснить
причины содеянного не может", – сказано в сообщении. Видео
опубликовано на канале dtp.kiev.ua в YouTube. | Полицейские
задержали нарушителя Фото: espreso.tv видео Видео: dtp.kiev.ua / YouTube