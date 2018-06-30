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"Объяснить причины содеянного не может". В Киеве мужчина пробежался по крыше патрульного автомобиля. Видео
30.06.2018 11:19
На Крещатике в Киеве 22-летний мужчина пробежался по патрульному автомобилю, разбив лобовое стекло и повредив крышу, сообщают "Вартові Еспресо". Один из полицейских погнался за нарушителем и догнал его возле Бессарабского рынка. Однако тот вырвался и снова убежал. Задержать нарушителя помогли прохожие. Двое правоохранителей усадили его в патрульную машину. Как отмечает dtp.kiev.ua в Facebook, хулигана доставили в райотдел. "Объяснить причины содеянного не может", – сказано в сообщении. Видео опубликовано на канале dtp.kiev.ua в YouTube.   | Полицейские задержали нарушителя Фото: espreso.tv видео Видео: dtp.kiev.ua / YouTube

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