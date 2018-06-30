Строительства Крымского моста недостаточно для реализации всех стратегических целей России относительно Крыма. Причиной тому особенное географическое положение полуострова.

Об этом заявил генерал-полковник в отставке, прежний начальник Генерального штаба , прежний первый заместитель министра обороны Украины Анатолий Лопата в интервью "", передает

"Вообще, я хочу сказать: когда советское руководство называют глупым, это не совсем так. Решение отдать Крым Украине было связано, прежде только, с тем, что Крым связан с Украиной географически, а не только исторически. Надо понимать, что география этого региона привязана к Украине намертво. И это необходимо учитывать", - пояснил он.

При этом Лопата отметил, что разделение приведет только к потерям.

"Те же каналы, тот же Крымский мост. Это глупости. Необходимо находить политическое решение, решение мира. Потому что в этом разделении – потери, одни потери", - сказал он.

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