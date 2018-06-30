В течение 2015-2017 лет потеряно дополнительный доход на сумму почти 23 млрд гривен

С самого начала существования результатом деятельности зерновой корпорации стала хроническая убыточность, отмечается в отчете Держаудитслужбы по результатам проверки корпорации по 2015-2017 годы, выдержка из которого публикует проект "Марлин".

Контроль за целевым использованием кредитов, привлеченных под государственные гарантии было возложено на Минагрополитики. Однако, аудиторы зафиксировали неудовлетворительный контроль со стороны министерства.

Корпорация является участником государственной программы от 2012 года, когда между Министерством аграрной политики и Экспортно-импортным банком Китая заключен меморандум, согласно которым ГПЗКУ получает кредит на 12000000000 гривен (по тогдашнему курсу 1500000000 долларов США) под государственные гарантии для осуществления поставок зерновых китайском импортеру - ССЕС.

В частности Держаудитслужба установила рисковые операции, по которым государство может быть вынуждена немедленно уплатить всю сумму китайского кредита и других дополнительных выплат, вместе составляет более 40 миллиардов гривен, и которую зерновая корпорация не может погасить из-за неплатежеспособности и полную зависимость от кредитных средств.

Согласно заключенному договору, зерновая корпорация обязуется все поступления по кредиту использовать на приобретение сельскохозяйственной продукции для последующей ее продажи ССЕС и поставлять ежегодно не менее 4 млн т зерна кукурузы и других зерновых.

Наряду с этим неэффективные управленческие решения должностных лиц корпорации и отказ ССЕС заключать контракты на такую ​​поставку привели к необеспечение минимального объема поставок зерновых.

В корпорации отсутствует механизм действий в случае непринятия ССЕС условий поставки зерновых, это может привести к нарушению вопрос об использовании кредита на сумму около 17 млрд грн, потраченных на приобретение зерновых, которые поставили другим контрагентам и предъявления требования со стороны ССЕС немедленно уплатить всю сумму китайского кредита, отмечают аудиторы.

Причиной кризисного финансового состояния предприятия аудиторы видят частую смену руководства. При этом контракты с временными руководителями заключались, а следовательно, не было определено их ответственности за эффективную деятельность Государственной продовольственно-зерновой корпорации.