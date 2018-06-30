По словам российской правозащитницы Татьяны Щур, в тюрьме 27 июня сообщили, что украинца Станислава Клиха отправят в психбольницу в Магнитогорске, однако сейчас точно не известно, где находится арестант. Этот материал можно прочитать и на украинском языке 8 июня Клих объявил голодовку Фото: Anton Naumlyuk / Facebook "26 июня у Станислава был адвокат Роман Качанов из Екатеринбурга, который работает от украинского консульства… Он рассказал, что Станислав находится в очень плохом состоянии и сознание у него спутанное, и сотрудники тюрьмы Роману сказали, что его будут госпитализировать в областную психиатрическую больницу тюремную, которая находится в городе Магнитогорске. И на следующий день звонила мама ему, Станиславу, и ей уже в тюрьме сказали, что его там нет. Вот последние сведения", – заявила Щур.Она добавила, что для Клиха пригласили адвоката из Магнитогорска, который со 2 июля приступит к розыску украинца в психиатрической клинике."Если он там есть, он туда к нему будет пробиваться. По крайней мере возьмет официальную информацию, есть там Станислав или нет… Но очень большая степень вероятности, что он именно там", – продолжила Щур.По ее словам, согласно российскому законодательству, адвокат может встретиться со своим клиентом где угодно, но "как правило, чинятся большие препятствия, и адвокату приходится настаивать"."Если адвокат настойчив… то он добьется. Роман же Качанов добился, что он встречается со Станиславом не через стекло, фотографировал его… Но я знаю случаи, что адвокатов не пускали в психиатрическую клинику… Надеюсь, что все препятствия мы преодолеем, потому что закон на нашей стороне. В понедельник-вторник будет уже известно", – добавила правозащитница.В мае 2016 года суд в Грозном (Чечня) приговорил украинцев Клиха и Николая Карпюка, которые якобы участвовали в Первой чеченской войне в 1995 году на стороне чеченских повстанцев, к 20 и 22 с половиной годам лишения свободы соответственно.В обвинительном заключении говорилось, что Карпюк руководил отрядом "Викинг", сражавшимся против российской армии в Чечне. Якобы его подчиненный Клих 22 года назад лично убил четырех российских военных, а прежний премьер-министр Украины Арсений Яценюк, входивший в отряд, стрелял по россиянам из автомата Калашникова около 10 раз.Оба украинца все обвинения категорически отрицают. По их словам, они никогда не были в Чечне и не участвовали в боевых действиях.В декабре 2017 года Россия отказала в передаче Украине Клиха и Карпюка.8 июня 2018 года мать Клиха Тамара Клих сообщила, что он объявил голодовку.26 июня уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что Клих находится в критическом состоянии.Мать Клиха Тамара заявила в эфире телеканала "Прямий" 28 июня, что ее сына отправили в психиатрическую больницу. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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