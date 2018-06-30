|
Клиха, вероятно, перевели в психиатрическую больницу в Магнитогорске – правозащитница Щур
|
30.06.2018 11:35
|
По словам российской правозащитницы Татьяны Щур, в тюрьме 27 июня
сообщили, что украинца Станислава Клиха отправят в психбольницу в
Магнитогорске, однако сейчас точно не известно, где находится
арестант. Этот материал можно прочитать и на украинском языке 8
июня Клих объявил голодовку Фото: Anton Naumlyuk / Facebook "26
июня у Станислава был адвокат Роман Качанов из Екатеринбурга,
который работает от украинского консульства… Он рассказал, что
Станислав находится в очень плохом состоянии и сознание у него
спутанное, и сотрудники тюрьмы Роману сказали, что его будут
госпитализировать в областную психиатрическую больницу тюремную,
которая находится в городе Магнитогорске. И на следующий день
звонила мама ему, Станиславу, и ей уже в тюрьме сказали, что его
там нет. Вот последние сведения", – заявила Щур.Она добавила,
что для Клиха пригласили адвоката из Магнитогорска, который со 2
июля приступит к розыску украинца в психиатрической
клинике."Если он там есть, он туда к нему будет пробиваться. По
крайней мере возьмет официальную информацию, есть там Станислав или
нет… Но очень большая степень вероятности, что он именно
там", – продолжила Щур.По ее словам, согласно российскому
законодательству, адвокат может встретиться со своим клиентом где
угодно, но "как правило, чинятся большие препятствия, и адвокату
приходится настаивать"."Если адвокат настойчив… то он добьется.
Роман же Качанов добился, что он встречается со Станиславом не
через стекло, фотографировал его… Но я знаю случаи, что адвокатов
не пускали в психиатрическую клинику… Надеюсь, что все препятствия
мы преодолеем, потому что закон на нашей стороне. В
понедельник-вторник будет уже известно", – добавила
правозащитница.В мае 2016 года суд в Грозном (Чечня) приговорил
украинцев Клиха и Николая Карпюка, которые якобы участвовали в
Первой чеченской войне в 1995 году на стороне чеченских
повстанцев, к 20 и 22 с половиной годам лишения свободы
соответственно.В обвинительном заключении говорилось, что Карпюк
руководил отрядом "Викинг", сражавшимся против российской армии в
Чечне. Якобы его подчиненный Клих 22 года назад лично убил четырех
российских военных, а прежний премьер-министр Украины
Арсений Яценюк, входивший в отряд, стрелял по
россиянам из автомата Калашникова около 10 раз.Оба украинца
все обвинения категорически отрицают. По их словам, они никогда не
были в Чечне и не участвовали в боевых действиях.В декабре 2017
года Россия отказала в передаче Украине Клиха и Карпюка.8 июня
2018 года мать Клиха Тамара Клих сообщила, что он объявил
голодовку.26 июня уполномоченный Верховной Рады Украины по правам
человека Людмила Денисова сообщила, что Клих находится в
критическом состоянии.Мать Клиха Тамара заявила в эфире
телеканала "Прямий" 28 июня, что ее сына отправили в
психиатрическую больницу.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира