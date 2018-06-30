Российский омбудсмен, генерал-майор полиции в отставке Татьяна Москалькова навестила украинского узника совести Олега Сенцова 28.06.18. На тот момент шел 46 день его голодовки.

«Сенцов в хорошей физической форме, он ходит, интересуется происходящим в мире, смотрит по телевизору футбол, пишет сценарий для фильма», — сообщает генерал-омбудсмен. Вместе с ней Олега Сенцова посетил локальный, ямало-ненецкий омбудсмен, Аналолий Сак, в недавнем прошлом сотрудник прокуратуры. Слова ямало-ненецкого омбудсмена – как дорогая оправа к гуманизму Москальковой. «Татьяна Николаевна замечательная женщина!» — так, по словам ямало-ненецкого прокурор-омбудсмена отозвался о Москальковой Олег Сенцов. «Большое ей спасибо и вам спасибо, что не забываете меня!» — продолжил «цитировать» Сенцова Анатолий Сак. Судя по словам местного омбудсмена, душа Олега Сенцова переполнена благодарностью к тюремщикам, а если верить Москальковой, то заполярный концлагерь «Белый медведь» — лучшее место для отдыха, особенно если бытие там сопровождается длительной голодовкой.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова почему-то не поверила своей коллеге. Мало того, отказалась считать ее коллегой. «Я этому уполномоченному, не могу сказать, что «по правам человека», не верю», — заявила Денисова. И объяснила причину: «Мы летели с ней в одном самолете… Затем она в кортеже проехала мимо меня, когда я стояла на дороге, чтобы как-то понять, что происходит. Она телефонную трубку не берет, не отвечает ничего. Поэтому сегодня я не верю никаким заявлениям Москальковой».

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Российские тюремщики, в число которых, бесспорно, входят и Москалькова и ее коллега Сак, не пустили украинского омбудсмена Денисову к Олегу Сенцову. Сопровождалось это фирменным издевательством, каким всегда отличалась любая российская бюрократия, особенно полицейско-тюремная. Охранники заявили Денисовой, что «никто ничего не запрещает», имея в виду ее встречу с Сенцовым. При этом ее письменное заявление на посещение узника у нее никто из сотрудников колонии не принял. Москалькова, как было описано выше, прилетев с Денисовой на одном самолете, в дальнейшем перестала ее видеть в упор. Это с учетом того, что до этого они вели длительные переговоры о посещении заключенных.

В «деле Сенцова» сфокусировался вся лютость путинской России и одновременно весь ее вздор. Человека принудительно записали в граждане России и на этом основании не выдают Украине. Генерал-майор полиции, защищающий права человека, утверждает, что у человека на 46 день голодовки все в порядке. Украинского омбудсмена не пускают к гражданину ее страны, и при этом охранники заявляют, что ей никто ничего не запрещает.

Шансов на спасение Олега Сенцова с каждым днем остается все меньше. Необходимо международное давление принципиально иного уровня, чем сейчас. Нужно, чтобы Путин почувствовал, что гибель Сенцова приведет лично для него к неприемлемым потерям. Счет пошел на дни…

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