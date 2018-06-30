Удивительно, но даже такой простой и обыкновенный трюк, как застегнуть на себе бюстгальтер может многое поведать о твоей личности, пишет со ссылкой на .

Ты застегиваешь бюстгальтер сзади, заводя руки за спину

Так принято, потому ты так и делаешь, беспрекословно следуешь инструкции. Ты вообще человек – правило! Считаешь, что все эти законы придуманы они не зря. Жить с правилами тебе легче, но если тебе самой так действительно проще, то ожидание того от окружающих нередко приводит тебе в ступор, ведь далеко не все разделяют твою жизненную позицию.

Ты застегиваешь бюстгальтер спереди, а потом переворачиваешь его

Ты – руководитель, который умеет ставить цели и достигать их любой ценой. В каждой ситуации ты в первую очередь ищешь выгодные и наиболее приемлемые решения для себя! Нет-нет, назвать тебя эгоистом тоже нельзя. Ты любить потакать чужим капризам и желаниям. Только делаешь это ты не из-за того, что хочешь кому-то угодить, а исключительно из-за огромной любви.

Ты носишь бюстгальтер с застежкой спереди

Про таких как ты говорят: «Спешит жить». Ты не любишь отвлекаться на мелочи. Всегда ищешь простое решение, но не потому что ты ленивая, а из-за того, что ты не понимаешь, зачем в пустую тратить время. К тому же, ты и наверняка твой мужчина считаете, что бюстгальтер с застежкой спереди 0 это очень сексуально!

Ты вообще не расстегиваешь бюстгальтер

Да, кто-то придумал эту застежку, чтобы якобы упростить жизнь девушкам, но ты так не думаешь! Ты выбираешь тот вариант, который будет удобным тебе. Ты не любишь подчиняться чужим правила, зато обожаешь устанавливать свои. В любых ситуациях стараешься проявить свою креативную сторону, выделиться из толпы и это всегда только приветствуется!

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