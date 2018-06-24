Верховная Рада поддержала внесение изменений в бюджет Украины, социальной защиты ветеранов, инвалидов и участников АТО.

За соответствующий законопроект №5146 О внесении изменений в приложения № 3 к Закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2014 год" (относительно социальной защиты инвалидов, ветеранов и участников антитеррористической операции) проголосовали 248 депутатов.

В пояснительной записке к закону речь идет о том, что этот акт предусматривает внесение изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2014 год" в части увеличение расходов по бюджетной программе "Руководство и управление в сфере социальной защиты инвалидов и ветеранов" на 2184,2 тыс. грн.

Кроме того, вводится новая бюджетная программы "Обеспечение протезированием и изделиями для протезирования повышенной функциональности по технологиям изготовления, которые отсутствуют в Украине, отдельных категорий граждан, которые принимали участие в контртеррористической операции и/или в обеспечении ее проведения и потеряли функциональные возможности конечности или конечностей" в объеме 7000,0 тыс. грн. за счет соответствующего уменьшения расходов по бюджетной программе "Государственные капитальные расходы, распределяемые Кабинетом Министров Украины".

Ранее ZN.UA писал, что утвержденный правительством Порядок предоставления статуса участника боевых действий участникам АТО содержит бюрократические "подводные камни" и направлен на отсеивание претендентов на льготы.

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