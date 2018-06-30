|Анекдоты дня 30 июня
|30.06.2018 11:44
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Ты что сегодня делаешь?
- Ничего...
- Ты же вчера это делал?!
- Я не доделал...
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Фотомодель на съемках. Фотограф:
- А теперь, милая, изобразите на лице глубокую задумчивость. Я вам помогу: сколько будет 7 умножить на 9?
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С женского форума:
"Я очень боюсь выходить замуж. Мне кажется, что мой муж проснется однажды ночью, поймет, что я дура, и убьет меня".
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Сидел я вчера в кабаке, выпивал рюмку за рюмкой и наблюдал, как у женщины за соседним столиком уменьшается нос, увеличивается грудь и появляется талия.
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- Глядя на стрекозу, люди придумали вертолет. А что придумали люди, глядя на муху?
- Мухобойку.
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Похоже, это была неудачная идея - прийти на собеседование в футболке с надписью "От работы дохнут кони!".
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- Уровень интеллекта можно определить и без тестов. Достаточно послушать, какие человек вопросы задает.
- Че?
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Вот каждый день рассказывают про курс гривны, курс доллара... Да вы гляньте на котировки банана! Он побил все рекорды за последние 15 лет!
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Я в зеркалах по утрам не отражаюсь. Страшное, лохматое существо с безумным взглядом отражается, а я нет.
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От знаний еще никто не умирал. Хотя скелет в кабинете биологии настораживает.
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