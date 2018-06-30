Командование десантно-штурмовой войск Украины сегодня сообщило, что ранения заместителя командующего ДШВ, которое произошло в Житомире, - несчастный случай. Об этом командование сообщило на своей официальной странице в Facebook, передает .

"В ходе проведенной проверки по факту получения телесных повреждений заместителем командующего ДШВ ВС Украины полковником Щербанем П.Р., установлено, что телесные повреждения получены вследствие досадного несчастного случая", – сообщают в ДШВ.

В командовании добавляют, что показания самого полковника Щербаня и характер его телесных повреждений опровергают причастность к ранению других лиц.

Напомним, что 27 июня произошло ножевое ранение полковника ДШВ ВСУ, который занимает должность заместителя командующего десантно-штурмовых войск Украины. Военный был госпитализирован в лечебное учреждение.

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