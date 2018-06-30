|Книгу Кинга экранизирует лауреат высшей награды Берлинского кинофестиваля
|30.06.2018 11:51
|
Роман известного американского писателя Стивена Кинга "Воспламеняющая взглядом" экранизирует немецкий режиссер турецкого происхождения Фатих Акин. Об этом сообщает Filmstarts.
Режиссер наиболее известен по фильмам "На пределе", "Из ничего", "На краю рая" и другим. Акин является обладателем "Золотого медведя" за фильм "Головой о стену".
Перед тем, как начать работу над экранизацией книги Кинга в Голливуде, режиссер снимет картину "Золотая перчатка" по роману Хайнца Штрунка в Германии.
Предположительно, продюсером ленты выступят Акива Голдсман и Джейсон Блум.
Как сообщал svodka.net ранее, менее месяца назад в печать вышел новый роман знаменитого писателя Стивена Кинга под названием "The Outsider", а компания Media Rights Capital уже приобрела права на его экранизацию.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира