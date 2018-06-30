Роман известного американского писателя Стивена Кинга "Воспламеняющая взглядом" экранизирует немецкий режиссер турецкого происхождения Фатих Акин. Об этом сообщает Filmstarts .

Режиссер наиболее известен по фильмам "На пределе", "Из ничего", "На краю рая" и другим. Акин является обладателем "Золотого медведя" за фильм "Головой о стену".

Перед тем, как начать работу над экранизацией книги Кинга в Голливуде, режиссер снимет картину "Золотая перчатка" по роману Хайнца Штрунка в Германии.

Предположительно, продюсером ленты выступят Акива Голдсман и Джейсон Блум.

Как сообщал svodka.net ранее, менее месяца назад в печать вышел новый роман знаменитого писателя Стивена Кинга под названием "The Outsider", а компания Media Rights Capital уже приобрела права на его экранизацию.

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