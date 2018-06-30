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ЧМ 2018. Франция – Аргентина. Онлайн-трансляция
30.06.2018 11:51
30 июня в 17.00 на чемпионате мира стартует степень плей-офф: в матче 1/8 финала в Казани встретятся сборные Франции и Аргентины. Лионель Месси и его команда, с большим трудом занявшая второе место в группе, попытаются реабилитироваться в игре с финалистом Евро 2016. Издание "ГОРДОН" проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Франция и Аргентина встречаются на чемпионате мира впервые с 1978 года Фото: ЕРА // // Главный арбитр матча – Алиреза Фагани (Иран).По мнению букмекеров, фаворитом противостояния является сборная Франции. Компания William Hill принимает ставки на проход французов в 1/4 финала с коэффициентом 1,61, на проход Аргентины – 2,25.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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