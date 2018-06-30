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Супрун: Жара и алкоголь усиливают вредное воздействие друг друга
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30.06.2018 11:59
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И. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун посоветовала
пить в жару не алкогольные напитки, а компот, морс, лимонад или
теплый чай. Супрун: В жару мы теряем воду, а алкоголь это
усугубляет Фото: Уляна Супрун / Facebook "В жаркие летние дни
нередко можно увидеть людей, которые ходят по городу с бутылкой
пива, или берут на пляж запасы спиртного. Почему даже
слабоалкогольные напитки в жару – это существенный вред
здоровью? Если кратко, то жара и алкоголь усиливают вредное
воздействие друг друга на наше тело", – написала СупрунПо ее
словам, алкоголь в жару может привести к обезвоживанию"В жару мы
теряем воду, а алкоголь это усугубляет. Казалось бы, пиво это почти
95% воды. В чем проблема? Алкоголь действует как диуретик, то есть
заставляет почки выводить воду, а не удерживать ее. Поэтому даже
из-за пива или сидр организм теряет больше воды, чем мы потребили.
Обезвоживание никуда не девается, однако интоксикация алкоголем
усиливается", – продолжила Супрун.Она добавила, что "из-за
алкоголя мозг хуже оценивает внутреннюю температуру тела",
следовательно спиртное на жаре может привести к падению давления и
привести к ощущению усталости и слабости."Риск сердечного приступа
временно возрастает после приема спиртного. Даже если вы редко
пьете. В жару с потом выводятся ценные для работы сердца
электролиты: калий, натрий. Сердцу трудно работать в таких
условиях. От жары давление может существенно упасть и даже вызвать
головокружение. Людям, у которых больное сердце, категорически
нельзя пить в жаркую погоду. Алкоголь и активный отдых
несовместимы. Так, вам может быть весело время. Но, во-первых, это
будет дополнительной нагрузкой на сердце. Во-вторых, увеличит риск
несчастных случаев. В частности, 25-50% случаев утопления связанные
с употреблением алкогольных напитков… В жаркую погоду лучше пить
напитки, содержащие электролиты: компот, морс, лимонад или даже
теплый чай", – посоветовала и.о. главы Минздрава.
https://www.facebook.com/ulanasuprun/posts/2114179825533240
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