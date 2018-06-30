И. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун посоветовала пить в жару не алкогольные напитки, а компот, морс, лимонад или теплый чай. Супрун: В жару мы теряем воду, а алкоголь это усугубляет Фото: Уляна Супрун / Facebook "В жаркие летние дни нередко можно увидеть людей, которые ходят по городу с бутылкой пива, или берут на пляж запасы спиртного. Почему даже слабоалкогольные напитки в жару – это существенный вред здоровью? Если кратко, то жара и алкоголь усиливают вредное воздействие друг друга на наше тело", – написала СупрунПо ее словам, алкоголь в жару может привести к обезвоживанию"В жару мы теряем воду, а алкоголь это усугубляет. Казалось бы, пиво это почти 95% воды. В чем проблема? Алкоголь действует как диуретик, то есть заставляет почки выводить воду, а не удерживать ее. Поэтому даже из-за пива или сидр организм теряет больше воды, чем мы потребили. Обезвоживание никуда не девается, однако интоксикация алкоголем усиливается", – продолжила Супрун.Она добавила, что "из-за алкоголя мозг хуже оценивает внутреннюю температуру тела", следовательно спиртное на жаре может привести к падению давления и привести к ощущению усталости и слабости."Риск сердечного приступа временно возрастает после приема спиртного. Даже если вы редко пьете. В жару с потом выводятся ценные для работы сердца электролиты: калий, натрий. Сердцу трудно работать в таких условиях. От жары давление может существенно упасть и даже вызвать головокружение. Людям, у которых больное сердце, категорически нельзя пить в жаркую погоду. Алкоголь и активный отдых несовместимы. Так, вам может быть весело время. Но, во-первых, это будет дополнительной нагрузкой на сердце. Во-вторых, увеличит риск несчастных случаев. В частности, 25-50% случаев утопления связанные с употреблением алкогольных напитков… В жаркую погоду лучше пить напитки, содержащие электролиты: компот, морс, лимонад или даже теплый чай", – посоветовала и.о. главы Минздрава. https://www.facebook.com/ulanasuprun/posts/2114179825533240 Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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