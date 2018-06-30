Давно была мысль описать свои впечатления от дорог Европейского Союза. Конечно, это делали до меня и, наверное, будут делать после и будет это до тех пор, пока различия исчезнут, разве что язык указателей будет напоминать о том, где ты едешь.

Тем не менее, некоторые моменты все же хотелось бы заметить. Вдоль скоростных дорог или автобанов, особенно в населенных пунктах или где дорога проходит через лес, обязательно стоят глухие трехметровые заборы. Думаю, что это сделано не для того, чтобы нажравшееся до чертиков быдло не вылезло на дорогу, а для отсечения животных, которые могут попасть на скоростную дорогу. Вообще, такие дороги везде и полностью огорожены, но в указанных местах это заметно как нигде. Мало того, что стоят эти заборы, так между леса встречаются широкие мосты для возможности миграции живности. Сверху на мостах – тот же лес и зверь может безопасно пересекать дорогу. А в населенном пункте жители ограждаются от шума пролетающих мимо автомобилей, хотя, через населенные пункты или даже их окраины такие дороги почти не проходят.

Второе замечание, наверное, связано с нормами и правилами ведения сельскохозяйственных работ и прокладки автодорог. Есть подозрение, что прямо у крупной дороги действуют ограничения на использование земли под культурное земледелие. Поэтому ценность земли (с отягощениями) здесь меньше и на ней массово устанавливаются солнечные электростанции, а рядом – ветровые.

Понятно, что нам непривычны платные автодороги, а придорожный сервис потихоньку подтягивается к западному и на центральных магистралях можно перекусить, заправиться и т.д., не хуже, чем там. Но самое интересное и философское замечание оказалось не в этом. Ни в городах, на на скоростных дорогах невозможно встретить металлолом типа АвтоТаза, КАМАЗа, или прочей российской дряни. Ее просто нет как таковой. Отсюда напрашивается логичный вывод о том, что как только на дорогах вашего города или вашей страны начинают курсировать автомобили российского производства, очень вероятно, что завтра там окажутся российские танки и другая бронетехника. Здесь есть какая-то зависимость и, в любом случае, от этой дряни следует избавляться как можно скорее.

Между прочим, на эту мысль автора натолкнуло письмо одного нашего эстонского читателя, часть из которого мы тут приведем так, чтобы не раскрыть его личность, условно назовем его Стас. Тут тоже о дорогах, но с необычной точки зрения.

«Страна стала жить значительно хуже под влиянием Запада- видел на улицах столицы целых три «Ламборджини» , но как ни странно ни одного «Жигулини»))))- испортился народ от недостатка поцреотизьмы.

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Самое интересное было дальше- решили скатать посидеть на берегу в ресторанчике Кендемайя и по пути чуток блуканули по лесным дорогам и заехали случайно на развернутую позицию на окрине леса , парней в бежевой форме и шортах (по жаре) с Джавелинами. Фотографировать не стал по причине пристального взгляда ребят , разгружающих комплект фейерверков с пикапа Тойота для мокшан.

Далее , в поиске правильной дороги наткнулись на тягач с буксируемой гаубицей 152 мм. Проехали еще километров 5-7 и еще гаубица на буксире- все по одной в восточном направлении. Как я понял наши НАТОвские ребята «гибридят» мокшан по полной схеме и выдвигаются по одиночке по лесным дорогам.

Железнодорожный узел Таллинна в восточном направлении забит поездами в 2 км в три колеи , цистернами с топливом- полагаю для брони. Столько поездов с топливом я в жизни не встречал.

Так что все у нас хорошо и в случае обострения у Ху*ла , бурятского жаркого в собственном соку будет вдосталь

Да, еще забыл добавить вчера подписан договор на 150 миллионов между Эстонией и Южной Кореей на немедленную поставку южнокорейских гаубичных комплексов К9 152 мм . Поставка оговоренная незамедлительная».

В общем, в нормальных странах и дороги выглядят нормально, и то, что по ним движется – тоже выглядит как нужно. Правда, московиту это совсем не по вкусу, но мы-то знаем какие у него вкусы, а значит – делаем как у людей.

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