В Киеве сотрудники патрульной полиции были вынуждены ловить хулигана, который забрался на крышу их служебной машины. Соответствующий ролик, который сняла камера уличного наблюдения, обнародовано на канале dtp.kiev.ua на YouTube.

На опубликованном видео можно заметить, как молодой человек с разбегу запрыгивает на автомобиль патрульных полицейских, после чего пытается сбежать. Несмотря на это, парень "через минуту был задержан и доставлен в райотдел".

Кроме того, указано, что хулиган так и не смог объяснить свой поступок.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, в четверг, 28 июня, в Киеве полиция задержала похитителей сына финансового атташе посольства Республики Ливии. Согласно его словам, злоумышленниками оказались двое граждан Египта. Мотивом преступления стал выкуп.

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