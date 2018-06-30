Премьер-министр Украины Владимир Гройсман 30 июня в Facebook
опубликовал видео, в котором представлена разработка украинских
специалистов команды TechNovator – беспроводное зарядное
устройство. Глава правительства подчеркнул, что смартфон от такой
зарядки может заряжаться автоматически, что избавит его владельца
"от неприятных сюрпризов в виде выключенного телефона". Устройство
работает при помощи специального приложения, которое нужно
установить на гаджет. Устройство работает при помощи специального
приложения, которое нужно установить на гаджет Фото: pixabay.com
(архив)
https://www.facebook.com/volodymyrgroysman/videos/737333869768863/
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