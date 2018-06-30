Погода, Новости, загрузка...
"Неприятных сюрпризов в виде выключенного телефона можно будет избежать". Гройсман представил новый украинский стартап. Видео
30.06.2018 12:07
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман 30 июня в Facebook опубликовал видео, в котором представлена разработка украинских специалистов команды TechNovator – беспроводное зарядное устройство. Глава правительства подчеркнул, что смартфон от такой зарядки может заряжаться автоматически, что избавит его владельца "от неприятных сюрпризов в виде выключенного телефона". Устройство работает при помощи специального приложения, которое нужно установить на гаджет. Устройство работает при помощи специального приложения, которое нужно установить на гаджет Фото: pixabay.com (архив) https://www.facebook.com/volodymyrgroysman/videos/737333869768863/

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить