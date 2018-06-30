|В Австрии суд признал существование третьего пола
|30.06.2018 12:07
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Суд разрешил употреблять другое слово для обозначения полаКонституционный суд Австрии решил, что власти позволять людям обозначать себя в официальных документах как кого-то другого, чем мужчина или женщина.
Фото: из открытых источников
Решение было принято после рассмотрения иска от гражданина, который намеревался указать себя в документах как интерсексуалов, сообщает The Associated Press.
Суд постановил, что необходимости изменять существующее законодательство нет, поскольку там нет требования, что пол должен быть только женская или мужская. В то же время суд разрешил употреблять другое слово для обозначения пола.
Напомним, в Германии в документах указывать третий пол.
Добавим, правительство Великобритании обратился в ООН с просьбой заменить термин "беременная женщина" на "беременные люди" ради соблюдения прав трансгендеров.
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