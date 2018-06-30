Суд разрешил употреблять другое слово для обозначения пола

Решение было принято после рассмотрения иска от гражданина, который намеревался указать себя в документах как интерсексуалов, сообщает The Associated Press.

Суд постановил, что необходимости изменять существующее законодательство нет, поскольку там нет требования, что пол должен быть только женская или мужская. В то же время суд разрешил употреблять другое слово для обозначения пола.

Напомним, в Германии в документах указывать третий пол.

Добавим, правительство Великобритании обратился в ООН с просьбой заменить термин "беременная женщина" на "беременные люди" ради соблюдения прав трансгендеров.