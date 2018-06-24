|В Лондоне 100 тысяч человек протестуют из-за Brexit
|24.06.2018 16:46
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В субботу, 23 июня, в Лондоне 100 тысяч человек вышли на акции протеста в связи с выходом Великобритании из состава Евросоюза. Акция проходит во вторую годовщину референдума о Brexit, передает The Guardian.
Известно, что протестующие призывают к проведению нового референдума. В руках люди держат транспаранты с надписями "Люди голосуют".
"Мы должны решить, или после решения, которое будет формировать нашу жизнь в течение многих поколений, стране будет лучше или хуже", - заявил один из участников митинга.
Митингующие прошлись по улицам Лондона и собрались на Парламентской площади. Среди участников митинга заметили также бывшего советника экс-премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер - Николя Маклина.
Как сообщал svodka.net, в результате столкновений под зданием Верховной Рады пострадали восемь полицейских и двое митингующих.
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