В субботу, 23 июня, в Лондоне 100 тысяч человек вышли на акции протеста в связи с выходом Великобритании из состава Евросоюза. Акция проходит во вторую годовщину референдума о Brexit, передает The Guardian.

Известно, что протестующие призывают к проведению нового референдума. В руках люди держат транспаранты с надписями "Люди голосуют".

"Мы должны решить, или после решения, которое будет формировать нашу жизнь в течение многих поколений, стране будет лучше или хуже", - заявил один из участников митинга.

Митингующие прошлись по улицам Лондона и собрались на Парламентской площади. Среди участников митинга заметили также бывшего советника экс-премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер - Николя Маклина.

Как сообщал svodka.net, в результате столкновений под зданием Верховной Рады пострадали восемь полицейских и двое митингующих .

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