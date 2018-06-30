Спасатели помогли туристу из Одессы, который застрял между реки Быстрица Надворнянская в Ивано-Франковской области. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает .

"29 июня в 19:30 к горным спасателям, которые обеспечивают безопасность во время массовых мероприятий "Горганы Фест" в селе Зеленое Надворнянского района, обратились люди с просьбой оказать помощь туристу из Одессы, который, прогуливаясь горным районом, решил перейти реку Быстрица Надворнянская и застрял между реки", – говорится в сообщении.

С помощью веревки и спасательных жилетов спасатели осуществили переправу туриста через реку.

Напомним, в районе горы Великий Верх на Закарпатье заблудились две туристки из Москвы.

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