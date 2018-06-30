В четверг, 28 июня, на Почтовой площади в был замечен фронтмен популярной немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн.

Об этом сообщил в Facebook активист Виталий Белецкий. Музыкант посетил активистов, которые требуют разорвать договор с застройщиком торгового центра и создать на Почтовой площади музей, посвященный найденным здесь старинным артефактам.

Линдемман передвигался по украинской столице без охраны в компании одного переводчика и еще одного сопровождающего. Конкретная цель визита музыканта пока что неизвестна.

Журналист предположил, что фронтмен Rammstein приехал за украинской певицей Светланой Лободой, которая живет и выступает в России. "Тилль, дружочек, ты свататься приехал? Так невеста как бы тут не живет", - пошутил он, передает .















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