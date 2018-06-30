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4G в Украине: где еще с 1 июля заработает интернет
30.06.2018 12:22
4G в Украине: где еще с 1 июля заработает интернет По теме:

C 1 июля доступ к интернету четвертого поколения на частоте 1,8 ГГц получат жители порядка 50 населенных пунктов.

Мобильный оператор Vodafone Украина начинает запуск сети 4G в диапазоне 1,8 ГГц. Доступ к интернету четвертого поколения на этой частоте получат жители порядка 50 населенных пунктов.

Об этом говорится в пресс-релизе оператора, сообщает со ссылкой на .

В список первого запуска 4G-1800 Vodafone вошли населенные пункты из 10 областей:

  • Киевская
  • Днепропетровская
  • Харьковская
  • Запорожская
  • Одесская
  • Николаевская
  • Полтавская
  • Сумская
  • Кировоградская
  • Херсонская

В компании утверждают, что новый этап строительства сети четвертого поколения позволит охватить широкую территорию страны, обеспечив существенное увеличение покрытия населенных пунктов. 

Для возможности использования 4G в зоне покрытия абонентам необходим смартфон и сим-карта, поддерживающие 4G.







Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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