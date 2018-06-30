4G в Украине: где еще с 1 июля заработает интернет По теме: C 1 июля доступ к интернету четвертого поколения на частоте 1,8 ГГц получат жители порядка 50 населенных пунктов. Мобильный оператор Vodafone Украина начинает запуск сети 4G в диапазоне 1,8 ГГц. Доступ к интернету четвертого поколения на этой частоте получат жители порядка 50 населенных пунктов. Об этом говорится в пресс-релизе оператора, сообщает со ссылкой на . В список первого запуска 4G-1800 Vodafone вошли населенные пункты из 10 областей: Киевская

Днепропетровская

Харьковская

Запорожская

Одесская

Николаевская

Полтавская

Сумская

Кировоградская

Херсонская В компании утверждают, что новый этап строительства сети четвертого поколения позволит охватить широкую территорию страны, обеспечив существенное увеличение покрытия населенных пунктов. Для возможности использования 4G в зоне покрытия абонентам необходим смартфон и сим-карта, поддерживающие 4G.











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