1. Лидеры ЕС договорились о продлении экономических санкций, которые имеют целью наказать россию за ее агрессию против Украины. Такое решение было принято во время ужина на саммите Евросоюза, который проходил в столице Бельгии.

2. Вату в Крыму начали готовить к тому, что цены не упадут и после запуска движения грузовых фур по мосту: “Фуры не могут ничего увозить из Крыма, следовательно владельцы закладывают убытки от пробега в стоимость доставки. Крым — это своего рода логистический «мешок». Сегодня грузовые перевозчики, доставляя грузы в Крым, сталкиваются с низкой грузовой базой для обратных погрузок из Крыма. Следовательно, каждый участник логистического рынка закладывает обратные пустые пробеги до ближайшего места скопления грузов — Краснодарского края”.

3. В Ялте сектанты из НОД снова требовали предоставить путину чрезвычайные полномочия, чтобы избавить россию от оккупации США.

4. Хроники погружения Керчи в родную говень: “Недавно приехали в родной город в отпуск и просто в шоке. Такое ощущение, что городское руководство и коммунальные службы в бессрочном отпуске: везде мусор и грязь, трава нигде не косится, клещи на ноги садятся прям во дворе. Напротив третьего отделения полиции вторую неделю над пешеходным тротуаром нависает дерево, готовое упасть в любой момент. На противоположной стороне дороги та же ситуация. В остальных районах города тоже так? Анон”. Ответы: “Такое происходит по всему Крыму. Работать не хотят”, “Вот почему все молчат??”, “А сейчас в администрации города назначенцы россии”, “Воды, сук@, нет вторые сутки”, “Поверьте, в Щёлкино гораздо хуже”, “Я тоже в отпуске в родной Керчи. Тотальное отсутствие хозяина в городе. О ценах я писать не буду, они просто выше, чем в районах крайнего севера, где я живу сейчас, но северные платят там, а не тут”, “Да, разница с ненавистным и все-таки мною уважаемым Осадчевым (украинский мэр города) видна. Грязь, мусор, беззаконие в городе”.

5. Жизнь жителей Яны-Капу (Красноперекопска) без Северо-Крымского канала — не сахар: “Сук@, где вода? Какого х*ра писать посты, что включат воду в 5! Если это не так! Анон”. Ответы: “Какого х*ра писать посты анонимно?”, “На втором утром такая ржавая была, аж куски железа в тазу плавают”, “Звонил в 18:35 в водоканал, и диспетчер сказала, что 1,5-2 часа воды не будет. Чё-то подсказывает мне, что даже дольше не будет”, “На 2-ом пошла. Рыжик! Даже трудно водой назвать (+ фото)”, “Халявная фанта же, ну!”, “Больше не на фанту похожа”, “На страничке горводоканала написано в 17:00. Когда дадут, они и сами не знают”.

6. С 1 июля оккупанты в Крыму поднимут тарифы на все коммунальные услуги. Жители Евпатории счастливы: “Газпром — мечты сбываются”, “Офигеть”, “Зато валежник собирать разрешили. Так победим!”, “Зато Крымнаш”, “Нет слов”, “В таких случаях сразу вспоминаю этот плакат: Что дальше? Да хотя камни с неба, мы на родине”, “(Ольгинец пишет) нелепость! Кризис во всем мире всех давит. Друзья из-за бугра пишут, что везде зарплаты урезают. Просто нам еще санкциями гадят, но скоро отменят их постепенно — сами себе хуже делают, уже поняли”, “Пенсионный возраст повышают, налоги повышают, предпринимателям платежи выросли, бензин подорожал, вот и коммуналка в очередной раз дорожает. Вода уже 60 рублей за куб. Всё растёт, а это означает небывалый рост экономики и новые победы. Встанем же дружно на колени и возблагодарим родную партию и правительство за всё, что они делают для народа!”.

7. Утром 28 июня коммуняки пришли к стенам “заксобрания” Севастополя с пикетом против повышения пенсионного возраста. Пикет прошел под лозунгами “Плати, работай, умирай — нужна ли нам такая стабильность?”, “А почему не 90?”, “У них — вся прибыль от природных ресурсов! У нас — двойные налоги и работа до смерти!” и т.д. Местные пропагандоны в большинстве своем сделали вид, что пикета не было. Оккупанты тоже проигнорировали митингующих.

8. Прочтите, что говорит о процветании Симферополя в говени коммуняка-предатель Степан Кискин: “Город существенно не продвинулся в решении ни одной из острейших жилищно-коммунальных, социальных и инфраструктурных проблем. Русло реки Салгир превратилось в болото, набережная в мусоре, бытовые отходы вовремя не вывозятся, дороги разбиты, нет существенных подвижек в комплексном решении проблем очередей в детские сады, не решена проблема транспортных заторов. Неэффективность работы исполнительной власти налицо. Наш город окончательно превратился в помойку. Необходимо предпринимать срочные хирургические меры в вопросах управления Симферополем”.

9. Не все ещё поняли, что Крым перестал быть курортом, а стал военной базой: “Евпатория!!! Что происходит в городе? Я приехала с ребенком на отдых. И полноценно не могу его получить! Сегодня с дочерью решили прогуляться в парке развлечений на улице Фрунзе на территории Победы, но нас не впустила какая-то охрана. И дело в том, что и других посетителей начали выгонять из парка. Просто хотят отобрать парк у людей, которые предоставляют для нас, для отдыхающих и гостей города Евпатории, отдых, развлечения. И теперь мне негде с ребенком отдохнуть, покататься на аттракционах. На улице Горького тоже закрыли все аттракционы! Что это за город-курорт? И почему сами городские власти так поступают с народом местным и неместным! Беспредел! Ребята, если у кого-то есть фото и видео этого только происходящего, закиньте в группу. Я видела, многие снимали. Надо что-то с этим делать!”. Ответы: “Евпатория — город детства. А вы… а вы ехайте нахой”, “Пиз…ц! Добро пожаловать!”, “Та х*рня эта ваша с нашей Евпатория становится!”, “Закрыли парк, который находится возле Бистро и парка Миниатюры. Кстати, парк Миниатюры тоже вчера был закрыт. И если, как пишут, опасные качели, то нужно было закрыть только качели, а не весь парк. Ведь там много других развлечений для детей, кроме качелей”, “Зато открыли аварийный пирс на Горького. На сваи можно попрыгать”, “Это раша, здесь все для людей”, “Вот есть несколько видео по этой теме, произошёл рейдерский захват”.

10. Алушта. Воды нет. Они называют это ремонтными работами: “Хочу занести в Чёрный список Горводоканал и властей Алушты! В Рабочем уголке постоянно ведутся ремонтные работы, из-за этого целыми днями нет воды. В Рабочем уголке много гостиниц, где отдыхают приезжие. Перед сезоном, в мае, власти города заявляли, что город готов к сезону. Где он готов? Элементарно в гостинице гостям унитаз смыть нечем, извините за выражение. Молчу про принятие душа. Я это расцениваю как срыв сезона! Караул!!!”.

11. На севастопольском ватном паблике админ продолжает рекламировать конторы, помогающие делать все виды украинских документов.

P.S. Закончу выпуск мнением жителя Севастополя: “Из наблюдений и убеждений. Лето. Каждый год начинается сравнение “до” и “после”. Злорадствуем, иногда сожалеем, иногда, когда, несмотря ни на что, у оккупантов что-то получается, понуро молчим. Туристы есть. Бедные, бюджетные, но есть. Меньше, но есть. К продуктам из россии привыкли. Мерзким, несъедобным, опасным. Человек — такая тварь… Закрывают рынки, торговые центры, магазины — пофиг. Не жалко. За стонами ваты наблюдать бесценно! Дороги стали в некоторых местах лучше. В других — убились. Стало много восточных людей: таджики, узбеки, киргизы, дагестанцы. Ходят стайками. Работают на бюджетных стройках, на конторы из россии… Ну не местным же подряды отдавать! Овощи-фрукты — недорого. А может, привыкли? Огурцы по 1$ и персики по 2$ — это, наверное, недорого… Если не смотреть телевизор, общаться только с семьей и друзьями, работать на себя и по возможности не соприкасаться с оккупантами, то жить можно, верней, выживать. Выживать и ждать. При этом заставляет держаться, кроме старенькой мамы и ряда обязательств, еще одно убеждение. Просто я знаю точно, вне зависимости от того, какие тут в оккупации будут дороги, налоги, власти, перспективы, курорты, образование, уровень жизни, для меня в 2014 году Крым, мой родной Крым, был украден. Отобран. Отжат. А все украденное подлежит возврату. Просто так правильно”.

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Крымский Бандеровец

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