Сегодня с полуночи боевики трижды обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Максим Праута, передает корреспондент.

"С полуночи со стороны боевиков оккупационных администраций РФ зафиксировано 3 прицельных обстрела, все они произошли на донецком направлении. Вблизи Гнутово, а также Марьинки с полуночи соперник вел провокационные обстрелы с подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", - сказал он.

По его словам, в частности, около 6 утра враг выпустил 2 мины 120 калибра по защитниках Гнутово.

Военнослужащих ВСУ открывали ответный огонь дважды, добавил Праута.

Напомним, военные на Донбассе за минувшие сутки 18 раз отстреливались от боевиков.

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