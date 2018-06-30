Перед началом ЧМ-2018 я написал, что нужно внимательно следить за событиями, которые будут происходить на его фоне в РФ. Событий много, но фон оказался один. Запоребриком этот фон уже окрестили как «повальное бл*дство русских девиц». Если вкратце, то иностранные болельщики, чего только не повидавшие на своем веку, в полном ошалении от доступности мокшанских красавиц. И ничего удивительного, что они ведут себя при этом как тот Рокфор из Чипа и Дэйла перед сыром. Да и как можно их обвинять, когда тут столько сыра, который сам лезет в рот, или на другие органы?!

Вообще-то, мы тут в Киеве часто переживали то нашествие футбольных фанатов, то всяких других музыкальных фанов, И всякие беспорядочные связи у наших девушек и приезжих фанов были, что греха скрывать. Труханов остров мог бы много веселых историй рассказать))) Но почему же у нас до тотального бл*дства не дошло? Я не фигурально говорю. Я что-то не припомню такого количества похабного видео, снятого у нас во время Евро-2012, или во время двух Евровидений. А вот российский сегмент интернета просто накрыла волна любительского…. нда, в принципе порно, снятого по городам, которые принимают у себя иностранных болельщиков.

Так вот, почему же это происходит в россии?

Как это не банально, но дело в простой физиологии представительниц слабого пола. Вернее, самок. Природа так распорядилась, что именно на них лежит вся ответственность за продолжение рода. Поэтому самка, находящаяся в нормальных условиях обитания чаще только выберет самца более конкурентного перед остальными. Это базовые настройки самок видеть и чувствовать более здорового, более крепкого, более ответственного. Поскольку, именно от таких потомство и будет наиболее жизнеспособно.

Люди — те же животные, пусть и высшие, хотя сегодня и это спорно. И следовательно женщина, находящаяся в конкурентной среде всегда выберет более конкурентного партнера. И это НОРМАЛЬНО! Эволюции срать на личности, ей важна вся популяция.

Иногда так бывает, что конкурентная среда убирается. Искусственно. Например так бывает в закрытых сообществах. И это всегда ведет к деградации вида. Но стоит лишь появиться в затхлой воде свежему течению, как вся рыбка устремиться к чистой воде. И это основа выживания.

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Так вот, исходя из вышесказанного, сегодня вся женская фертильная часть россии превратилась в одну коллективную самку, которую поместили из закрытого сообщества в конкурентную среду. И физиология взяла верх. Российские мужики проигрывают на уровне генезиса даже конголезийцам. Российская самка это видит, и подсознательно стремится и сама вырваться из деградирующего неконкурентного сообщества, и дать своему потомству больше шансов на выживание.

Вот почему в Украине во время подобных межкультурных мероприятий ничего похожего не было — наша девушка уже находиться в конкурентной среде, и сама вольна выбирать прямо сегодня от кого ей заводить потомство. При этом условный «муж-из-за-границы» давно не приоритет, в отличие от какого-нибудь программера, которых и между украинцев более чем довольно. Короче, Украина это как «каравай-каравай-кого-хочешь-выбирай», хай уж меня наши простят за эту мокшанскую присказку.

Короче, коллективная самка с паспортом РФ своими действиями выносит приговор всему мужскому генофонду страны — не годен для продолжения рода. Именно следовательно российские девушки цепляются за такой крохотный шанс, переспав хотя с чертом, свалить из страны.

Россия вырождается. Аминь.

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