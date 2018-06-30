В Национальном Союзе журналистов Украины сообщили о факте препятствования журналистской деятельности. Пострадавшей является известная журналистка Антонина Белоглазова: она знаменита тем, что работает на скандального блогера и пророссийского журналиста Анатолия Шария.

Об этом пишет Киевский Экспресс, передает издание ТехноСотня.

Она пожаловалась, что во время акции нескольких правых организаций возле главка столичной патрульной полиции она подвергалась нападениям митингующих. Белоглазова утверждала, что ее облили неизвестным химическим раствором, он попал ей на голову и вызвал красные пятна и зуд.

Белоглазова прокомментировала: «Я находилась между других журналистов, которые снимали акцию радикалов. Я почувствовала, как что-то льется мне на голову. Среди митингующих были «братчики» Корчинского, думаю, меня облил кто-то из них. После этого с десяток молодчиков окружили меня и начали обижать и толкать, мешали мне снимать. Я обратилась к полицейскому, он только пожал плечами и сказал, что охраняет правопорядок, а в случае наличия жалоб я должна подать это письменно. После этого я обратилась к правоохранителям и написала заявление про набег при исполнении служебных обязанностей».

Между тем журналисты одного из каналов, которые также находились на акции, заявили, что помощницу Шария просто облили мочой. Они уточнили: «Начиная с этого момента мы можем сказать, что началась охота на журналистов Кремля, как пример — на эту журналистку Шария. По виду она напоминает девушку, но на самом деле является агентом Кремля. Если шл*хам Шария будут обрезать волосы или сжигать их, мы будем проводить съёмку».

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