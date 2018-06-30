Посол США в Украине Мари Йованович пригласила домой коллег-женщин из дипломатических представительств других стран в Киеве, а также украинок. Во время встречи присутствующие обсудили вызовы, с которыми сталкиваются в Украине. Об этом сообщает со ссылкой на сообщение посольства Соединенных Штатов в Facebook.

"Посол США Мари Йованович приветствовала у себя дома в Киеве послов Великобритании и Франции, а также многих замечательных украинок. Все они имели хорошую возможность поговорить об успехах, надеждах, а также о вызовах, с которыми сталкиваются в Украине", - сообщили в диппредставительстве.

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