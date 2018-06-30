Все предыдущие политзаключенные – граждане Украины были освобождены из России при непосредственном содействии международного сообщества, заявил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Кулеба: непременно, международный фактор очень важен Фото: Dmytro Kuleba / Facebook "Хочу напомнить, что все предыдущие наши узники были освобождены из России при непосредственном содействии международного сообщества… где-то – в виде публичного давления, где-то – в виде привлечения иностранных лидеров к этим операциям по освобождению… следовательно, непременно, международный фактор очень важен", – заявил Кулеба.29 июня украинский омбудсмен Людмила Денисова по итогам своего пребывания в РФ провела пресс-конференцию в Москве. За две недели в России ей не удалось встретиться ни с одним украинским политзаключенным. Омбудсмен заявила, что гарантии президента России Владимира Путина по допуску украинского омбудсмена к политзаключенным, в частности к режиссеру Олегу Сенцову, не были выполнены.Денисова добавила, что обратится к послам стран нормандского формата, Европейского союза, в ООН и ОБСЕ в связи с блокированием Россией посещения политзаключенных. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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