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Постпред Украины при Совете Европы об освобождении украинских политзаключенных из России: Международный фактор очень важен
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30.06.2018 12:38
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Все предыдущие политзаключенные – граждане Украины были освобождены
из России при непосредственном содействии международного
сообщества, заявил постоянный представитель Украины при Совете
Европы Дмитрий Кулеба. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Кулеба: непременно, международный фактор очень
важен Фото: Dmytro Kuleba / Facebook "Хочу напомнить, что все
предыдущие наши узники были освобождены из России при
непосредственном содействии международного сообщества… где-то – в
виде публичного давления, где-то – в виде привлечения иностранных
лидеров к этим операциям по освобождению… следовательно,
непременно, международный фактор очень важен", – заявил
Кулеба.29 июня украинский омбудсмен Людмила Денисова по итогам
своего пребывания в РФ провела пресс-конференцию в Москве. За две
недели в России ей не удалось встретиться ни с одним украинским
политзаключенным. Омбудсмен заявила, что гарантии президента России
Владимира Путина по допуску украинского омбудсмена к
политзаключенным, в частности к режиссеру Олегу Сенцову, не
были выполнены.Денисова добавила, что обратится к послам стран
нормандского формата, Европейского союза, в ООН и ОБСЕ в связи
с блокированием Россией посещения политзаключенных.
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