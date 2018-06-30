|У берегов Ливии затонула лодка с мигрантами, три человека погибли
|30.06.2018 12:39
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Более 100 считаются пропавшими без вестиУ берегов Ливии перевернулся и затонул лодка с 120 мигрантами, в результате чего три человека погибли, еще около 100 считаются пропавшими без вести, между них двое младенцев и трое детей до 12 лет.
Фото: afp.com
16 человек удалось спасти. Они рассказали, что лодка начала тонуть через несколько часов после отправления из Гарабуллы, к востоку от Триполи, после взрыва на нем, сообщает агентство AFP.
Фото: afp.com
17-летний Кобрем, которого спасли, рассказал, что за переправу он заплатил контрабандистам $ 400.
между пассажиров были граждане Марокко и Йемена. Судно обнаружили рыбаки, они и связались с береговой охраной Ливии, по данным издания.
Ливийские спасатели "были вынуждены покинуть большинство тел мигрантов, погибших в результате аварии, из-за нехватки ресурсов", добавляет капитан береговой охраны.
Напомним, Евросоюз намерен создать лагерь для беженцев в одной из североафриканских стран, чтобы сократить поток людей, переправляются через Средиземное море.