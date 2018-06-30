Более 100 считаются пропавшими без вести

16 человек удалось спасти. Они рассказали, что лодка начала тонуть через несколько часов после отправления из Гарабуллы, к востоку от Триполи, после взрыва на нем, сообщает агентство AFP.

Фото: afp.com

17-летний Кобрем, которого спасли, рассказал, что за переправу он заплатил контрабандистам $ 400.

между пассажиров были граждане Марокко и Йемена. Судно обнаружили рыбаки, они и связались с береговой охраной Ливии, по данным издания.

Ливийские спасатели "были вынуждены покинуть большинство тел мигрантов, погибших в результате аварии, из-за нехватки ресурсов", добавляет капитан береговой охраны.

Напомним, Евросоюз намерен создать лагерь для беженцев в одной из североафриканских стран, чтобы сократить поток людей, переправляются через Средиземное море.