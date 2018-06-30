|Ночью в Херсонской области сгорели 170 гектаров пшеницы
|30.06.2018 12:44
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Ночью в пятницу, 29 июня, в Херсонской области сгорело 170 гектаров пшеничного поля. Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Херсонской области, передает Укринформ.
"В Великолепетихском районе близко села Рубановка ночью 29 июня около 01:50 загорелся пшеничное поле фермерского хозяйства. В результате пожара сгорело 170 гектаров пшеницы", - говорится в сообщении.
Всего данное поле занимает 340 гектаров.
Кроме того, в Главном управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Херсонской области добавили, что возгорание на поле пшеницы ликвидировали силами местной пожарной охраны "Рубановка" и фермерского хозяйства. К тушению пожара не привлекали подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
В настоящее время причина пожара остается неизвестной.
Как сообщал svodka.net.uа ранее, в четверг, 28 июня, в немецком городе Бремен произошел взрыв в жилом доме, в результате чего погибли три человека.
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