|Для мобильных создали приложение об очередях на границе с Польшей
|30.06.2018 12:45
|
Мобильное приложение для отслеживанием очередей на украинской границе в пределах Львовской области появилось в доступе для пользователей iPhone. Об этом сообщил заместитель директора Департамента консульской службы МИД - начальник управления консульской деятельности Василий Кирилич, передает
"Отследить загруженность пунктов пропуска на границе во Львовской области теперь можно с помощью мобильного приложения (iPhone)", - сообщил представитель МИД в своем микроблоге в Twitter.
Так, программа показывает загруженность пунктов пропуска и дополнительную информацию о них во Львовской области.
Напомним, украинские разработчики создали беспроводную зарядку для смартфона.
Поделитесь статьей с друзьями