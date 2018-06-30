Мобильное приложение для отслеживанием очередей на украинской границе в пределах Львовской области появилось в доступе для пользователей iPhone. Об этом сообщил заместитель директора Департамента консульской службы МИД - начальник управления консульской деятельности Василий Кирилич, передает

"Отследить загруженность пунктов пропуска на границе во Львовской области теперь можно с помощью мобильного приложения (iPhone)", - сообщил представитель МИД в своем микроблоге в Twitter.

Так, программа показывает загруженность пунктов пропуска и дополнительную информацию о них во Львовской области.

Напомним, украинские разработчики создали беспроводную зарядку для смартфона.

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