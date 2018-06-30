Встреча президентов России и Владимира Путина и Дональда Трампа завершится ничем, так как один не заключается сделок с партнерами, а второму нечего предложить.

К такому выводу пришел журналист Виталий Портников, отметив, что такие переговоры приводят к серьезным политическим изменениям. Об этом говорится в его на "Грани.ру", передает .

"Он будет встречаться с Путиным в расчете договориться с российским коллегой. И мир будет следить за этой встречей, "затаив дыхание". Но не нужно ничего такого делать со своим дыханием. Потому что эта встреча завершится ничем", – отметил Портников.

"Встреча Трампа и Путина - это встреча мечтателей. Один мечтает о простом мире, в котором все проблемы решаются с помощью сделок, а сам он выглядит главой этого мира и его любимцем одновременно, Александром Македонским и Чарли Чаплином в одном флаконе. Другой представляет себя главой супердержавы, вершащей судьбы мира, и вместе с тем неформальным владельцем тайного состояния, Сталиным и Корейко одновременно", – добавил журналист.

По его мнению, президентам и нужно встречаться с психоаналитиком, а не друг с другом. Он также отметил, что Путин не заключает сделок и обманывает партнеров. В то время, как Трампу нечего предложить российскому коллеге.

"Встреча Путина и Трампа может завершиться тем, чем закончилась встреча Трампа с Ким Чен Ыном: декларацией о намерениях и недомолвками, возбуждающими подозрение и недоумение. Ким Чен Ыну встреча с Трампом нужна была ровно для того же, для чего Путину, - для доказательства собственного величия. Именно следовательно такие встречи заканчиваются тем, чем и должны завершиться. Ничем", – пояснил журналист.

"Было бы недальновидным считать, что встреча диктатора с американским президентом - даже бессмысленная - не приводит к серьезным политическим изменениям. Потому что каждая такая встреча - это ревизия ценностей. А каждая ревизия ценностей уменьшает число людей, которые на эти ценности ориентируются и воспринимают в качестве их защитника", - написал Портников.

По его словам, Трамп ошибается, если думает, что диалоги с диктаторами делают мир безопаснее. Потому что каждая такая встреча заставляет многих сомневаться в существовании демократического мира.

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