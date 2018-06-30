За прошедшие сутки боевики 34 раза обстреляли позиции ОС, а украинские военнослужащие 18 раз открывали ответный огонь. В результате боевых действий двое украинских военных получили ранения. Об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Максим Праута, передает корреспондент.

В частности, по словам представителя Минобороны, на луганском направлении было зафиксировано 14 вражеских обстрелов, на донецком направлении - 20 обстрелов в сторону украинских защитников. Все они определены как прицельные, добавил Праута.

"Всего за прошедшие сутки со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 34 обстрела оборонительных позиций ВСУ. При этом боевики выпустили по нашим защитникам 4 мины из минометов калибра 120 мм и 26 минометов калибра 82 мм. С целью сохранения жизни и здоровья личного состав, наши военнослужащие 18 раз открывали ответный огонь. В результате боевых действий двое наших военнослужащих ранены", - сказал он.

Также Праута, ссылаясь на уточненные данные разведки, заявил, что за прошедшие сутки было уничтожено три боевика российско-оккупационных войск, еще двое получили ранения.

Напомним, в СЦКК сообщили, что боевики скрыто сосредотачивают военную технику на Донбассе.

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