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"Только через местное самоуправление и с акцентом на автономию". Кравчук предложил свой вариант освобождения Крыма и Донбасса
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30.06.2018 12:54
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Для того, чтобы аннексированный Крым и оккупированные территории
Донбасса вернулись в состав Украины, стране нужно приложить очень
большие усилия, заявил первый президент Украины Леонид Кравчук. В
свое время Крым должен был получить статус территориальной, а не
национальной автономии, считает Кравчук Фото: Ростислав Гордон /
Gordonua.com Экс-президент подчеркнул, что народ, проживающий на
оккупированных территориях Крыма и Донбасса, нуждается в особом
подходе."Может быть только частичная автономия, но не
федерализация. У них философия жизни совершенно иная. Нам
необходимы очень большие усилия, чтобы вернуть их. Каким образом?
Только через местное самоуправление и с акцентом на автономию. Это
значит, что субъектом власти в Крыму будут крымские татары", —
отметил политик.Кравчук также добавил, что в свое время Крым должен
был получить статус территориальной, а не национальной
автономии.Россия аннексировала Крым и Севастополь
после незаконного референдума 16 марта 2014 года.
Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и
большинством стран мира. После оккупации Крыма начался военный
конфликт на Донбассе. Боевые действия ведутся между
Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые
контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Украина и
страны Запада обвиняют Россию во вмешательстве в противостояние, в
связи с агрессией в отношении Украины против РФ с 2014 года
действуют санкции.
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