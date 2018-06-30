Для того, чтобы аннексированный Крым и оккупированные территории Донбасса вернулись в состав Украины, стране нужно приложить очень большие усилия, заявил первый президент Украины Леонид Кравчук. В свое время Крым должен был получить статус территориальной, а не национальной автономии, считает Кравчук Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com Экс-президент подчеркнул, что народ, проживающий на оккупированных территориях Крыма и Донбасса, нуждается в особом подходе."Может быть только частичная автономия, но не федерализация. У них философия жизни совершенно иная. Нам необходимы очень большие усилия, чтобы вернуть их. Каким образом? Только через местное самоуправление и с акцентом на автономию. Это значит, что субъектом власти в Крыму будут крымские татары", — отметил политик.Кравчук также добавил, что в свое время Крым должен был получить статус территориальной, а не национальной автономии.Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. После оккупации Крыма начался военный конфликт на Донбассе. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Украина и страны Запада обвиняют Россию во вмешательстве в противостояние, в связи с агрессией в отношении Украины против РФ с 2014 года действуют санкции. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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