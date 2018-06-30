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В Китае пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, погибли 18 человек
30.06.2018 12:55
В Китае пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, погибли 18 человек
Еще 14 получили ранения
В Китае в результате столкновения автобуса с грузовиком погибли 18 человек.
В Китае пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, погибли 18 человек Фото: EPA/UPG

"По меньшей мере 18 человек погибли и еще 14 получили ранения в результате лобового столкновения пассажирского автобуса и грузовика в центре Китая", - сообщает South China Morning Post со ссылкой на местную полицию.

ДТП произошло в провинции Хунань, автобус выехал на встречную полосу. На месте происшествия погибли девять пассажиров автобуса и один пассажир грузовика.

Позже стало известно, что число погибших возросло до 18.

Напомним, в Ровенской области возле Сарны результате ДТП погибли четыре человека, еще семеро госпитализированы.

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