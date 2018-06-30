|В Китае пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, погибли 18 человек
|30.06.2018 12:55
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Еще 14 получили раненияВ Китае в результате столкновения автобуса с грузовиком погибли 18 человек.
Фото: EPA/UPG
"По меньшей мере 18 человек погибли и еще 14 получили ранения в результате лобового столкновения пассажирского автобуса и грузовика в центре Китая", - сообщает South China Morning Post со ссылкой на местную полицию.
ДТП произошло в провинции Хунань, автобус выехал на встречную полосу. На месте происшествия погибли девять пассажиров автобуса и один пассажир грузовика.
Позже стало известно, что число погибших возросло до 18.
Напомним, в Ровенской области возле Сарны результате ДТП погибли четыре человека, еще семеро госпитализированы.
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