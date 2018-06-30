Еще 14 получили ранения

"По меньшей мере 18 человек погибли и еще 14 получили ранения в результате лобового столкновения пассажирского автобуса и грузовика в центре Китая", - сообщает South China Morning Post со ссылкой на местную полицию.

ДТП произошло в провинции Хунань, автобус выехал на встречную полосу. На месте происшествия погибли девять пассажиров автобуса и один пассажир грузовика.

Позже стало известно, что число погибших возросло до 18.

Напомним, в Ровенской области возле Сарны результате ДТП погибли четыре человека, еще семеро госпитализированы.