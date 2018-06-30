Британка утверждает, что её 5-летняя дочь была похищена женщиной в хиджабе из детского клуба в Турции, сообщает со ссылкой на и .

Джанет Александер оставила свою младшую дочку Розу в игровой группе отеля в Анталье.

Затем она отвела свою старшую — 9-летнюю Лоис — на урок по нырянию с аквалангом, а вернувшись через час, обнаружила, что Розы нигде нет.

По словам Джанет, сотрудники отеля даже не заметили исчезновения девочки. Когда она подняла тревогу, все бросились на поиски Розы, но через 20 минут прекратили их, потому что один из постояльцев увидел светловолосую девочку в сопровождении женщины в хиджабе. Те направлялись куда-то по главной дороге.

Туристическая фирма подтвердила, что расследует этот случай и работает с отелем, «чтобы предотвратить такие происшествия в дальнейшем».

Джанет подала на турагентство в суд. Она говорит, что очень переживала за Розу: «Это было самое травматичное переживание в моей жизни. Я думала, что моя дочка либо мертва, либо будет продана в рабство.

Люди должны знать, что нельзя оставлять детей в игровых комнатах под присмотром аниматоров. Я больше никогда не буду доверять агентству.

Этот кошмар случился в апреле, причём это была первая поездка Джанет и её дочерей за границу. Инцидент произошёл на третий день запланированного недельного отдыха.

Судя по всему, Розу увели буквально через несколько минут после того, как мать оставила её в игровой комнате.

Девочку и женщину привёл обратно в отель заметивший их постоялец. Оказалось, что женщина предложила Розе «прогуляться», и та решила, что в этом нет ничего опасного.

Джанет говорит, что сотрудники отеля говорили с таинственной незнакомкой по-турецки. Но они отказались отвечать на вопросы матери, после чего та обратилась в полицию.

Через переводчика турецкие полицейские заявили, что не будут расследовать происшествие, потому что Роза не пострадала и была возвращена в целости и сохранности.

Тогда Джанет сообщила об этом представителю турагентства. Но спустя два месяца он так и не отреагировал на её заявление.

Джанет, которая работает медсестрой, до сих пор так потрясена случившимся, что не может выйти на работу из-за приступов тревоги и посттравматического стресса.

Она очень злится на турагентство, которое даже не извинилось за происшедшее. Джанет говорит:

«Как бы я ни пыталась с этим смириться, я всё равно в шоке. Меня трясёт, я рыдаю — я даже не могу оставить детей в школе.

Мои коллеги, друзья и близкие очень помогают мне. Турецкие полицейские были тоже очень добры ко мне, хотя ничего и не смогли сделать.

Но агентство ведёт себя непростительно. Они не извинились и упорно продолжают меня игнорировать.

Произошедшее изменило всю нашу жизнь, и я не могу выбросить это из головы и успокоиться, ведь передо мной даже не извиняются!»

Джанет подала гражданский иск и надеется, что это приведёт к повышению стандартов безопасности.

Её адвокат Саймон Ричардс говорит, что Джанет может рассчитывать на пятизначную сумму компенсации. По его словам:

«Джанет и её близкие, по понятным причинам, травмированы этим случаем. К счастью, Роза вернулась в семью, но её похищение оказало очень серьёзный и тяжёлый эффект.

Отель нарушил свои обязательства, не обеспечив присмотр за детьми в игровой комнате, но основная ответственность лежит на туристическом агентстве, продавшем путёвку.

Это дело находится в процессе рассмотрения, следовательно больше я комментировать не буду».

Представители компании подтвердили, что расследуют происшествие. Они заявили: «Мы были очень обеспокоены известием об этом инциденте и понимаем, насколько это было неприятно.

Мы тщательно расследуем происшедшее вместе с гостиницей и будем добиваться изменений, которые сделают подобное невозможным в будущем».

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