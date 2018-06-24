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Пресс-служба Армии обороны Израиля: выпустили из сектора Газа три ракеты по Израилю
24.06.2018 16:46

Представители пресс-службы Армии обороны Израиля проинформировали общественность о том, что палестинские боевики обстреляли израильскую территорию из сектора Газа. 

В общем, в направлении Израиля с территории анклава выпустили сразу три ракеты.
В сообщении пресс-службы Армии обороны Израиля сказано следующее: - "зафиксированы три запуска из сектора Газа в направлении Израиля. Один из снарядов, по-видимому, упал в пределах сектора Газа". 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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