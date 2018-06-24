Тебя пригласили на тематическую свадьбу? Ты готовишься окунуться в прошлое и повеселиться на свадьбе в стиле винтаж? Тогда и действовать стоит согласно такому случаю. Отправь молодоженам открытку, но не простую, а соответствующую. У портала nashasvadba.net есть небольшая подборка красивых свадебных открыток в стиле винтаж: выбери ту, что тебе по душе.

Какая красота рисунка!

Винтажные открытки на свадьбу — как глоток свежего воздуха между разноцветной мишуры, которую предлагают сегодня в каждом магазине. И тем более лучше поздравления по электронной почте.

Так что сама понимаешь, что отправить поздравление молодоженам с днем свадьбы почтой, по старинке — это ведь так приятно. Как будто возвращаешься в прошлое, в детство. А уж если жених и невеста готовят свадьбу в стиле винтаж, то твоя ностальгия придется как нельзя кстати. И это оценят, будь уверена.

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