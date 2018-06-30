По данным Foreign Policy, решение посла США в Эстонии Джеймса Мелвилла – младшего об отставке удивило чиновников Госдепартамента, которые знают его как профессионала, не позволяющего внутренней политике влиять на его работу. Мелвилл сообщил, что увольняется из-за поведения президента США Дональда Трампа. Джеймс Мелвилл – младший стал послом США в Эстонии в 2015 году Фото: ee.usembassy.gov По данным издания, с соответствующим заявлением посол выступил на своей странице в Facebook, однако пост был доступен только для друзей.Издание отмечает, что Мелвилл в течение 33 лет работал на разных дипломатических должностях и стал послом в Эстонии во время президентства в США Барака Обамы.В своем заявлении он подчеркнул, что решение покинуть пост досрочно было обусловлено поведением нынешнего американского президента. "Когда президент говорит, что Европейский союз был создан для того, "чтобы использовать США, нападать на нашу копилку", или что "НАТО так же плох, как [Североамериканское соглашение о свободной торговле] НАФТА", то это не только неверно действительно, но и доказывает, что мне пришло время уходить", – отметил Мелвилл.По данным Foreign Policy, решение посла удивило нескольких чиновников Госдепартамента США, которые работали с Мелвиллом и описывают его как профессионала, никогда не позволявшего внутренней политике влиять на его работу.По словам Мелвилла, его последний рабочий день должен был состояться 29 июля, при этом на сайте посольства США в Эстонии не сообщается о его отставке.Джеймс Мелвилл – младший – специалист Высшей дипломатической службы в ранге советника-посланника, был назначен президентом Обамой послом США в Эстонии 7 мая 2015 года и утвержден Сенатом 5 августа 2015 года. До этого Мелвилл занимал должность заместителя руководителя миссии Госдепартамента США в посольстве Германии. Ранее был исполнительным директором Бюро европейских и евразийских дел, а также руководил в США Бюро по делам международных организаций. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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