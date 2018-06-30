У Эда Ширана хотят отсудить $100 миллионов из-за плагиата - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Главная
Новости
Политика
Мир
Экономика
Аналитика
События
Поиск
ТВИТТЕР
Новости СМИ2
Новости
Погода
,
Новости
, загрузка...
У Эда Ширана хотят отсудить $100 миллионов из-за плагиата
30.06.2018 13:05
Известного британского певца Эда Ширана во второй раз привлекли к суду из-за песни "Thinking Out Loud".
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
общество
события
украина
суду
привлекли
из-за
песни
thinking
Новости
Поделитесь статьей с друзьями
Добавить комментарий
Имя (обязательное)
Обновить
Отправить
Отменить
RSS
2008-2018 ©
Svodka.net - Новости Украины и Мира.
Все права защищены
Personalized Childrens Books
Personalised Kids Books
Personalised Kids Books
3D Human Drone
3D Human Drone
3D Human Drone