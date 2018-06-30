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У Эда Ширана хотят отсудить $100 миллионов из-за плагиата
30.06.2018 13:05
Известного британского певца Эда Ширана во второй раз привлекли к суду из-за песни "Thinking Out Loud".

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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