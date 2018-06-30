Превенция коррупции, как и то, чтобы за коррупционные действия карали, являются необходимыми элементами антикоррупционной политики в Украине. Об этом заявила руководитель Антикоррупционной инициативы ЕС Эка Ткешелашвили в субботу в Киеве, передает корреспондент .

"Когда в любой стране, в том числе и в Украине, системной и масштабной является проблема коррупции – всегда не легко с ней бороться. Много нужно делать, в том числе, и по части превенции, чтобы снижать поле действий по коррупции. Но и по части карания – чтобы предсказуемость карания за коррупционные действия была более осязаемой. А не наоборот – презумпция безнаказанности, что было раньше", - обьяснила она.

Отсутствие Антикоррупционного суда - большая проблема, добавила Ткешелашвили. Создание данного органа логически завершит все 140 дел, расследуемых детективами НАБУ, считает руководитель Антикоррупционной инициативы ЕС.

Напомним, в Парке коррупции появилась улица борьбы - 140 кустов буксуса - по количеству дел против коррупционеров, которые сейчас переданы НАБУ в суд.

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