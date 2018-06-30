Адвокат незаконно удерживаемого в России украинского политзаключенного Олега Сенцова Дмитрий Динзе заявил, что властям РФ переданы два прошения о помиловании Сенцова, но имена их авторов он не разглашает. Об этом сообщает телеканал «Громадське», цитируя адвоката узника Кремля.

«По меньшей мере два прошения о помиловании поступили, я не буду озвучивать от кого, как и почему. Мне эту информацию сообщили на анонимных условиях. Я считаю, что должны будут озвучить те люди, которые это сделали. Официально одно из прошений о помиловании поступило из Европы. И здесь одно местное прошение о помиловании. Пусть люди сами озвучивают, я не могу озвучить», — сообщил адвокат.

Также защитник отметил, что юридически о помиловании не обязательно должна просить семья. Это может быть определенный человек, которому не безразлична судьба Сенцова.

«Это могут быть, соответственно, и люди из-за границы, и должностные лица. Ограничений по ходатайству о помиловании нет», — сказал Динзе.

Также адвокат подтвердил, что Сенцов находится в медсанчасти, и его состояние стабильное.

«Я могу сказать, что, как мне известно, он сейчас находится в состоянии стабильном, он все так же находится в медицинской части и, соответственно, угрозы его состоянию пока нет. Что будет завтра и дальше, конечно, неизвестно, потому что, как сказали врачи, кризис может наступить в любой момент», — отметил Динзе.

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