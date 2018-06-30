Одесские пожарные ликвидировали пожар в трехкомнатной квартире, полностью была загромождена бытовым мусором. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области, передает .

Пожар произошел в центре города на улице Пушкинской. Для доступа к источнику горения спасатели установили три выдвижные трехколенные лестницы и через окна начали разбор завала из мусора и проливки площади квартиры. В то же время через входную дверь с участием жильцов дома проводилось изъятие и вынос бытового мусора во двор.

"Была угроза распространения огня из квартиры на чердачное помещение, но благодаря своевременным действиям спасателей удалось не допустить распространение пожара по пустотам и деревянным конструкциям дома. В результате пожара погибших и пострадавших нет", – отметили в ГСЧС.

К ликвидации пожара от ГСЧС привлекалось 7 единиц пожарно-спасательной техники и 25 человек личного состава. Причина пожара устанавливается.

Напомним, в одной из квартир столичной 16-этажки произошел пожар. Спасатели спасли и эвакуировали 10 человек.

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