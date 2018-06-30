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Праздник закончился: сети возмутило фото коммунальщика с украинским флагом в Одессе
30.06.2018 13:17
Праздник закончился: сети возмутило фото коммунальщика с украинским флагом в Одессе По теме:

Пользователей сети поразило фото одесского коммунальщика, который без зазрения совести волочит по земле украинский флаг.

Соответствующие снимки опубликовали пользователи в , передает

"Так относятся коммунальные службы Одессы (некоторые работники) к украинскому флагу. Типа "с Днем Конституции". Было бы полезно это существо в оранжевой жилетке таким же образом поволочь по асфальту... Я бы на месте заставил еще и языком вылизывать", - написал на своей странице известный украинский блогер пишущий под ником Сергей Наумович.

"Вот и закончился, "праздник", - констатирует видеооператор Алексей Барановский.

Снимок вызвал бурю возмущения и комментариев.

"И у него еще наверняка целое лицо. А жаль", "Какой ужас, такое неуважение к прапору!" – пишут пользователи.

Отметим, что в четверг, 28 июня, в Украине отмечают День Конституции.







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