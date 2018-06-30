Новое космическое вооружение России и Китая может в ближайшем будущем лишить США лидерства в космосе, заявил глава разведывательного управления Пентагона Роберт Эшли. Эшли: В РФ и Китае разрабатывают технологию, которая позволит перехватывать спутники в космосе Фото: ЕРА По его словам, в РФ и Китае разрабатывают технологию, которая позволит "перехватывать спутники как с земли, так и в космосе".Эшли добавил, что новое космическое вооружение России и Китая может в ближайшем будущем лишить США лидерства в космосе.Defense One отмечает, что в феврале 2018 года управление директора Национальной разведки США опубликовало отчет, в котором сказано, что Россия и Китай стремятся разработать космическое оружие. В документе было указано, что "Россия и Китай продолжают запускать экспериментальные спутники, производящие сложные орбитальные действия", однако "могут также применяться против других космических аппаратов".В середине июня 2018 года президент США Дональд Трамп поручил Пентагону сформировать космические войска. Американский президент заявил, что космические войска будут "отдельным, но равнозначным" видом войск в составе вооруженных сил. По его словам, Соединенные Штаты должны быть лидером в космосе, и нельзя позволять, чтобы Россия и Китай опередили США. Трамп также пообещал в ближайшем будущем вернуть Соединенные Штаты на Луну и добраться до Марса. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки сша что космосе россия китай Теги: мир