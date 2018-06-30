США активно выступают против прокладки по инициативе России газопровода «Северный поток-2» и второй нитки «Турецкого потока».

Об этом говорится в сообщении обнародованном Государственным департаментом США, передает информационное агентство УНИАН.

Так, согласно сообщению дипведомства США, строительство газопровода «Северный поток-2» усилит зависимость Европы от энергоресурсов Российской Федерации.

«На прошлой неделе американские официальные лица подчеркивали, что США активно выступают против прокладки по инициативе России газопровода «Северный поток-2» и второй нитки «Турецкого потока», что увеличит зависимость Европы от российских энергоресурсов», — говорится в заявлении.

Кроме этого, в США раскритиковали строительство газопровода «Северный поток-2», который соединит Россию и Германию напрямую, а также второй нитки «Турецкого потока» для транзита газа в Европу.

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