|В Лондоне придумали оригинальный способ решить проблему переизбытка туристов
|30.06.2018 13:28
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В столице Британии городе Лондон местные власти приняли решение разгрузить центр от туристов, умышленно создав игру Play London With Mr. Bean. Об этом сообщает Skift.
Людям, которые решат играть, нужно будет посещать достопримечательности за пределами Лондона, проходить различные уровни заданий и зарабатывать очки, которые можно обменять на скидки.
"Play London With Mr. Bean предназначена для тех, кто находится в Лондоне в течение нескольких дней и успевает посетить много достопримечательностей. Чтобы люди не заканчивали играть, мы планируем продолжать прибавлять новые уровни, аттракционы и предложения", - рассказал в компании, которая разрабатывала игру
Как сообщал svodka.net ранее, на одном из турецких курортов российские туристы устроили скандал на День победы 9 мая.
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