В столице Британии городе Лондон местные власти приняли решение разгрузить центр от туристов, умышленно создав игру Play London With Mr. Bean. Об этом сообщает Skift .

Людям, которые решат играть, нужно будет посещать достопримечательности за пределами Лондона, проходить различные уровни заданий и зарабатывать очки, которые можно обменять на скидки.

"Play London With Mr. Bean предназначена для тех, кто находится в Лондоне в течение нескольких дней и успевает посетить много достопримечательностей. Чтобы люди не заканчивали играть, мы планируем продолжать прибавлять новые уровни, аттракционы и предложения", - рассказал в компании, которая разрабатывала игру

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