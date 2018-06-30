Во время цунами в движение приходят не просто поверхностные слои, но вся толща воды до самого дна. Чаще только люди понятия не имеют об этих тонкостях и не знают, что цунами порождает несколько волн, пишет со ссылкой на .

К примеру, цунами 2004 года застало врасплох массу людей. Многие после первой волны просто возвращались на берег из любопытства и снимали происходящее на видео. Для большинства несчастных это стало последним роликом.















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