Президент США Дональд Трамп считает, что Испания, Франция и Германия должны увеличить оборонные бюджеты. Расходы на оборону его страны диспропорционально выше взносов всех остальных членов Альянса, подчеркнул американский руководитель. Трамп: Германия должна тратить больше денег на оборону, так же как и Испания, и Франция Фото: EPA Американский руководитель считает, что Испания, Франция и Германия должны увеличить оборонные бюджеты."Германия должна тратить больше денег на оборону, так же как и Испания, и Франция. Несправедливо то, как они относятся к США", – заявил Трамп.Президент США подчеркнул, что расходы на оборону его страны диспропорционально выше взносов всех остальных членов Альянса.В апреле 2014 года на то время генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал европейских членов НАТО к увеличению расходов на оборону в качестве реакции на обострение ситуации на востоке Украины.По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, мировые военные расходы в 2017 году составили $1,7 трлн. Больше только на оборону в 2017 году потратили Соединенные Штаты, Китай, Саудовская Аравия, Россия и Индия. В 2016 году страны мира потратили на оборону $1686 млрд. Первые места занимали США, Китай, Россия, Саудовская Аравия и Индия. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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