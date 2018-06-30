|Президент Афганистана объявил о прекращении перемирия с боевиками "Талибана"
|30.06.2018 13:41
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"Прекращение огня закончилось"Президент Афганистана Ашраф Гани объявил о прекращении перемирия с группировкой "Талибан".
Фото: Reuters
"Прекращение огня закончилось, нашим силам безопасности и обороны разрешено проводить операции", - заявил он, сообщает TOLOnews.
"Афганское правительство прилагает все усилия для достижения мира", но он не намерен передать территорию страны талибам, отметил Гане.
Напомним, талибы впервые за 17 лет объявили временное перемирие с правительством Афганистана.
Добавим, что в мае в результате нападения боевиков "Талибана" на военные базы в западной афганской провинции Фарах погибли более 30 полицейских.
Также, боевики "Талибана" убили 30 военных после завершения перемирия.
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