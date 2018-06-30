Погода, Новости, загрузка...
Президент Афганистана объявил о прекращении перемирия с боевиками "Талибана"
30.06.2018 13:41
Президент Афганистана объявил о прекращении перемирия с боевиками "Талибана"
"Прекращение огня закончилось"
Президент Афганистана Ашраф Гани объявил о прекращении перемирия с группировкой "Талибан".
Президент Афганистана объявил о прекращении перемирия с боевиками "Талибана" Фото: Reuters

"Прекращение огня закончилось, нашим силам безопасности и обороны разрешено проводить операции", - заявил он, сообщает TOLOnews.

"Афганское правительство прилагает все усилия для достижения мира", но он не намерен передать территорию страны талибам, отметил Гане.

Напомним, талибы впервые за 17 лет объявили временное перемирие с правительством Афганистана.

Добавим, что в мае в результате нападения боевиков "Талибана" на военные базы в западной афганской провинции Фарах погибли более 30 полицейских.

Также, боевики "Талибана" убили 30 военных после завершения перемирия.

  • В Афганистане произошли два теракта
  • Число погибших в результате взрыва в Афганистане возросло до 35
  • На востоке Афганистана второй теракт за два дня: 18 погибших, 45 раненых

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить